Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ

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Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖВ своей автобиографии форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, какие клубы были заинтересованы в его услугах.

"В 2011-м году у меня было предложение от главного тренера "Барселоны" Пепа Гвардиолы. В 2014-м году я выбрал "Атлетико" перед "Тоттенхэмом", а в 2015-м году я отклонил предложение от ПСЖ", - приводит выдержку из автобиографии француза le10sport.

Напомним, Гризманн потребовал от "Барселоны" гарантий его приобретения летом. | soccernews.ru 

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