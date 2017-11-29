Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ

В своей автобиографии форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, какие клубы были заинтересованы в его услугах.

"В 2011-м году у меня было предложение от главного тренера "Барселоны" Пепа Гвардиолы. В 2014-м году я выбрал "Атлетико" перед "Тоттенхэмом", а в 2015-м году я отклонил предложение от ПСЖ", - приводит выдержку из автобиографии француза le10sport.

Напомним, Гризманн потребовал от "Барселоны" гарантий его приобретения летом. | soccernews.ru