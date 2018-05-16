Гризманн открыл счет в финале Лиги Европы

Теги атлетико мадридмарсельантуан гризманн

Гризманн открыл счет в финале Лиги ЕвропыФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн открыл счет в финальном матче Лиги Европы, в котором его команда играет против "Марселя". Случилось это на 21-й минуте игры.

Напомним, Павлюченко сделал прогноз на финал Лиги Европы. | soccernews.ru

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