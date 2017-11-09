Гризманн отлично проявил себя в качестве вратаря
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн выступил в роли вратаря на тренировке сборной Франции.
Форвард отбил несколько сложных ударов своих соотечественников и пропустил всего один раз.
Видео: Вратарь Гризманн.
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