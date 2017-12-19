Гризманн озвучил свои финансовые требования "Барселоне"

Теги антуан гризманнбарселонаатлетико мадрид

Гризманн озвучил свои финансовые требования "Барселоне"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн озвучил свои финансовые требования каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании летом следующего года.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний нападающий "матрасников" сообщил представителям "сине-гранатовых", что в новом клубе он хотел бы зарабатывать не менее 10-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, Облак высказался о ситуации, в которой оказался Гризманн. | soccernews.ru

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