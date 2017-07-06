Гризманн: "Переход в "Манчестер Юнайтед" через год? Честно говоря, я не знаю"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Переход в "Юнайтед" следующим летом? Честно говоря, я не знаю. В следующем сезоне я собираюсь играть за "Атлетико", а после этого мы увидим, что произойдет. Все, о чем я сейчас думаю, это мадридский "Атлетико". Я думаю, абсурдно говорить о чем-то, что должно случиться через год ", - цитирует 26-летнего нападающего FourFourTwo.

Напомним, Гризманн рассказал, почему он остался в "Атлетико". | soccernews.ru