Гризманн: "Переход в "Манчестер Юнайтед" через год? Честно говоря, я не знаю"

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридантуан гризманн

Гризманн: "Переход в "Манчестер Юнайтед" через год? Честно говоря, я не знаю"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Переход в "Юнайтед" следующим летом? Честно говоря, я не знаю. В следующем сезоне я собираюсь играть за "Атлетико", а после этого мы увидим, что произойдет. Все, о чем я сейчас думаю, это мадридский "Атлетико". Я думаю, абсурдно говорить о чем-то, что должно случиться через год", - цитирует 26-летнего нападающего FourFourTwo.

Напомним, Гризманн рассказал, почему он остался в "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов