Гризманн планирует остаться в "Барселоне"

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Гризманн планирует остаться в "Барселоне"Фото: Твиттер @AntoGriezmann 
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн не собирается в ближайшее время менять клуб, сообщила журналистка Марта Каррерас в эфире программы Tot costa на Catalunya Radio.

Француза все устраивает в каталонском клубе и он хочет отработать свой контракт до конца. Соглашение действует до 2024 года, поэтому нападающий даже не начинал думать о своем будущем.

Однако сам клуб не так позитивно настроен на взаимоотношения. Источники сообщают, что Гризманн находится в числе игроков, которые могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ла Лиги 30-летний футболист сыграл 26 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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