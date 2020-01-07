Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону"

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Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн не боится возможного прихода в команду нападающего ПСЖ Неймара.

По информации Mundo Deportivo, француз уверен, что возвращение бразильца на "Камп Ноу" не лишит его места в стартовом составе.

Более того, Гризманн считает, что Неймар поможет "Барсе" играть лучше и всерьёз бороться за все трофеи.

Напомним, что 28-летний футболист присоединился к "сине-гранатовым" прошлым летом, сыграл 24 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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