Гризманн поддержал украинского подростка, которого избили в Париже

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Гризманн поддержал украинского подростка, которого избили в Париже

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн выразил поддержку несовершеннолетнему украинцу, которого избили в Париже возле Эйфелевой башки.

"Невыносимое зрелище. Выздоравливай, Юрий, здоровья тебе", - написал Гризманн в своем Twitter.

Инцидент произошел 22 января. Неизвестные лица вооруженные палками, битами и ножами напали на студентов. Убежать смогли все, кроме Юрия. Сейчас 14-летний украинец находится в коме в реанимации. У него пробит череп в нескольких местах, переломы рук, ножевые ранения и травма глаз. 

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