Гризманн поддержал Жоау Феликса

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Гризманн поддержал Жоау ФеликсаФото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, ныне выступающий на правах аренды за "Атлетико" поделился мнением о проблемах португальского форварда "матрасников" Жоау Феликса с игровым временем.

"Жоау Феликс всегда улыбается. Быть на скамейке запасных всегда сложно, со мной было такое несколько раз в "Барселоне". Мы должны помочь ему тем, чем можем", - сказал француз.

Напомним, что Феликс перешел в "Атлетико" в 2019 году из "Бенфики" за рекордные для мадридцев 126 миллионов евро.

Также не пропустите: Гризманн высказался о проблемах "Барселоны". | http://soccernews.ru
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