Гризманн поделился мнением о сборной Австралии

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался об игре сборной Австралии.

"Это сложная команда. Она хорошо организована в тактическом смысле. Я думаю, что они могут создать сложности сборным Перу и Дании" - приводят слова Гризманна российские СМИ.

Отметим, что Гризманн признан лучшим игроком матча Франция - Австралия.

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