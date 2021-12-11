Гризманн поделился ожиданиями от мадридского дерби

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Французский форвард "Барселоны" Антуан Гризманн, ныне выступающий за "Атлетико" на правах аренды поделился ожиданиями от мадридского дерби против "Реала".

"Нам всегда нравится играть в дерби. За наших фанатов, за самих себя, за клуб... В такие вечера хочется оставить на поле все силы. Такие матчи всегда играют большое значение.

Не думаю, что матч с "Реалом" – решающий. Ла Лига – очень длинный турнир, а сейчас еще только декабрь. Впереди еще много матчей, случиться может всякое. В воскресенье мы постараемся победить. Посмотрим, что случится потом.

Я должен продолжать в том же духе, это лишь начало. Я пришел сюда с большим желанием. Я должен быть примером как на поле, так и за его пределами. Думаю, я на верном пути. Нужно продолжать работать", – сказал Гризманн для Movistar.

Игра между "Реалом" и "Атлетико" пройдет в воскресенье. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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