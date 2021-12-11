Гризманн поделился ожиданиями от мадридского дерби

Теги ла лигареал мадридатлетико мадридантуан гризманн

Гризманн поделился ожиданиями от мадридского дербиФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Французский форвард "Барселоны" Антуан Гризманн, ныне выступающий за "Атлетико" на правах аренды поделился ожиданиями от мадридского дерби против "Реала".

"Нам всегда нравится играть в дерби. За наших фанатов, за самих себя, за клуб... В такие вечера хочется оставить на поле все силы. Такие матчи всегда играют большое значение.

Не думаю, что матч с "Реалом" – решающий. Ла Лига – очень длинный турнир, а сейчас еще только декабрь. Впереди еще много матчей, случиться может всякое. В воскресенье мы постараемся победить. Посмотрим, что случится потом.

Я должен продолжать в том же духе, это лишь начало. Я пришел сюда с большим желанием. Я должен быть примером как на поле, так и за его пределами. Думаю, я на верном пути. Нужно продолжать работать", – сказал Гризманн для Movistar.

Игра между "Реалом" и "Атлетико" пройдет в воскресенье. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: Гризманн поддержал Жоау Феликса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 декабря

Главные новости дня: 10 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов