Гризманн поделился ожиданиями от возобновления сезона Ла Лиги

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Гризманн поделился ожиданиями от возобновления сезона Ла Лиги

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, чего ждет от возобновления сезона Ла Лиги.

Напомним, рестарт чемпионата состоится завтра, 11 июня. 

"Перерыв пошел мне на пользу. Мне нужен был отдых. 5 лет у меня не было долгого периода без футбола. Я воспользовался этим временем, побыл с семьей. Сейчас я нахожусь в лучшей физической и психологической форме.

Я хожу быть важным игроком команды на поле и вне его. Хочу получать удовольствие от футбола и помогать одноклубникам выигрывать все матчи.

Немного смотрел матчи Бундеслиги. Празднования голов без прикосновений друг к другу выглядят странновато, но здорово, что есть возможность снова посмотреть футбол по ТВ", - передает слова Гризманна официальный сайт "Барселоны".

13 июня "Барселоны" встретится в гостях с "Мальоркой".

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