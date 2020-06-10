Гризманн поделился ожиданиями от возобновления сезона Ла Лиги
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, чего ждет от возобновления сезона Ла Лиги.
Напомним, рестарт чемпионата состоится завтра, 11 июня.
"Перерыв пошел мне на пользу. Мне нужен был отдых. 5 лет у меня не было долгого периода без футбола. Я воспользовался этим временем, побыл с семьей. Сейчас я нахожусь в лучшей физической и психологической форме.
Я хожу быть важным игроком команды на поле и вне его. Хочу получать удовольствие от футбола и помогать одноклубникам выигрывать все матчи.
Немного смотрел матчи Бундеслиги. Празднования голов без прикосновений друг к другу выглядят странновато, но здорово, что есть возможность снова посмотреть футбол по ТВ", - передает слова Гризманна официальный сайт "Барселоны".
13 июня "Барселоны" встретится в гостях с "Мальоркой".
Не пропустите: "Барселона" помогала Роналдиньо, когда он сидел в тюрьме в Парагвая| http://soccernews.ru
главное
-
Розыгрыш Лиги Европы может быть завершен в Германии
-
Стало известно, когда возобновится сезон MLS
-
Семак выразил свое отношение к возможному возвращению Кокорина в "Зенит"
-
После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%
-
Самедов рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит"
Лента новостей
-
Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова
-
Розыгрыш Лиги Европы может быть завершен в Германии
-
Генеральный директор "Зенита" отреагировал на слова Федуна в адрес петербургского клуба
-
"Лион" объявил о переходе лучшего бомбардира Лиги 2 Кадевере
-
В матчах Кубка Италии отменили дополнительное время
-
Селюк высказался о смертельной аварии с участием известного актера Ефремова
-
Бекхэм прочитал главу из "Гарри Поттера" вместе с актером Теннантом
-
1
Стало известно, когда возобновится сезон MLS
-
Капитан "Динамо" Шунин рассказал о целях команды на остаток сезона
-
Семак высказался о проведении полуфинала Кубка со "Спартаком" в Петербурге
-
Гризманн поделился ожиданиями от возобновления сезона Ла Лиги
-
1
Семак выразил свое отношение к возможному возвращению Кокорина в "Зенит"
-
После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%
-
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс приступил к тренировкам с командой
-
Газизов рассказал о затратах "Уфы" на подготовку к возобновлению сезона РПЛ
-
Самедов рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит"
-
1
Сын Тарханова войдет в тренерский штаб "Енисея"
-
Стало известно, сколько Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту
-
Экс-тренер "Сосьедада" Монтанье возглавил "Стандард"
-
Уткин обвинил Аленичева и Семина в ханжестве и лицемерии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14