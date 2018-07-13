Гризманн поделился своими мыслями о "Золотом мяче"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что он не задумывается о возможности стать обладателем "Золотого мяча".

"Я совершенно не думаю о "Золотом мяче". Я хочу стать чемпионом мира! У нас отличная возможность взять титул и "Золотой мяч" не занимает мои мысли. Я отдам все, чтобы стать чемпионом мира", - приводит слова Гризманна Football Espana.

Напомним, что финале Чемпионата Мира-2018 Франция сыграет с Хорватией. Матч состоится 15 июля.

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