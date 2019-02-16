Гризманн поднялся в лучших списке бомбардиров "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн забил первый гол в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано". Об этом сообщает Gracenote.
Этот гол стал для форварда 130-м по счету в составе "Атлетико".
По данным издания, в общем списке бомбардиров команды Гризманн обошел Фернандо Торреса (129) и расположился на 5 месте.
На четвертой строчке – Хосе Гарате (134), на первой – Луис Арагонес (172).
В текущем сезоне игрок участвовал в 23 мачтах, забив 12 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Аллегри прокомментировал слухи о возможном трансфере Икарди в "Ювентус"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:1 (видообзор матча)
-
Балотелли помог "Марселю" обыграть "Амьен"
-
Победы со сборной Бразилии остаются его мечтой: Моуринью ярко высказался о Неймаре
-
Балотелли в очередной раз проявил себя в матче с "Амьеном"
-
"Миллуолл" переиграл "Уимблдон" в матче 1/8 финала Кубка Англии
-
"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов)
-
Гризманн поднялся в лучших списке бомбардиров "Атлетико"
-
Нападающий "Наполи" может перейти в китайский клуб
-
"Шальке" и "Фрайбург" разошлись миром, "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Штутгарта" и другие итоги Бундеслиги
-
Принц Саудовской Аравии хочет купить английский клуб за громадную сумму
-
"Райо Вальекано" - "Атлетико": видеотрансляция мадридского дерби в рамках 24-го тура Примеры
-
"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче
-
Спаллетти громко высказался о ситуации с Икарди
-
В "Наполи" у меня есть желание расти: Кулибали ярко высказался о своей команде
-
"Барселона" отложила переговоры о новом контракте с полузащитником
-
"Валенсия" хочет выкупить россиянина у "Вильярреала"
-
"Вулверхэмптон" продлил контракты с двумя игроками
-
"Краснодар" установил рекорд по пробегу в матче с "Байером"
-
"Брайтон" обыграл "Дерби Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
-
"Реал" может отказаться от трансфера защитника "Бетиса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|23
|45
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|23
|29
|13
|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|24
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|24
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18