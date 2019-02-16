Гризманн поднялся в лучших списке бомбардиров "Атлетико"

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Гризманн поднялся в лучших списке бомбардиров "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн забил первый гол в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано". Об этом сообщает Gracenote.

Этот гол стал для форварда 130-м по счету в составе "Атлетико".

По данным издания, в общем списке бомбардиров команды Гризманн обошел Фернандо Торреса (129) и расположился на 5 месте.

На четвертой строчке – Хосе Гарате (134), на первой – Луис Арагонес (172).​

В текущем сезоне игрок участвовал в 23 мачтах, забив 12 голов и сделал 8 ассистов.

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