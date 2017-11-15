Гризманн подпишет пятилетний контракт с "Барселоной"

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Гризманн подпишет пятилетний контракт с "Барселоной"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн подпишет пятилетний контракт с каталонской "Барселоной", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 26-летний нападающий "матрасников" и "сине-гранатовые" находятся "в шаге" от согласования условий предстоящей сделки. Однако соглашение с французом каталонский гранд подпишет только летом следующего года, когда сумма отступных за него снизится с 200 до 100 миллионов евро.

Напомним, спортдир "Барселоны" следил за Гризманном и Вернером в матче Германия - Франция. | soccernews.ru

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