Гризманн, Погба и Дембеле включены в заявку сборной Франции на ЧМ-2018

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Гризманн, Погба и Дембеле включены в заявку сборной Франции на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил окончательную заявку из 23 футболистов на Чемпионат Мира-2018.

Вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"); 

защитники: Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Адиль Рами ("Марсель"), Бенжамен Павар ("Штутгарт"), Самуэль Умтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"); 

полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Нголо Канте ("Челси"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Стивен Нзонзи ("Севилья");

нападающие: Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Усман Дембеле ("Барселона"), Тома Лемар ("Монако"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флориан Товен ("Марсель"), Набиль Фекир ("Лион").

Напомним, что на ЧМ-2018 Франции сыграет в одной группе с командами Австралии, Перу и Дании.

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