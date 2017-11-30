Гризманн: "Погба не повлияет на решение по моему будущему"

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридантуан гризманнполь погба

Гризманн: "Погба не повлияет на решение по моему будущему"В своей автобиографии, опубликованной на этой неделе, форварда мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн затронул тему своего будущего.

"Манчестер Юнайтед" - это, конечно же, возможность. Но, я должен отметить, что, хотя и очень люблю Поля Погба, он не повлияет на решение по моему будущему", - приводит выдержку из автобиографии француза Don Balon.

Напомним, Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ. | soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов