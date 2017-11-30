Гризманн: "Погба не повлияет на решение по моему будущему"

В своей автобиографии, опубликованной на этой неделе, форварда мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн затронул тему своего будущего.

" Манчестер Юнайтед" - это, конечно же, возможность. Но, я должен отметить, что, хотя и очень люблю Поля Погба , он не повлияет на решение по моему будущему ", - приводит выдержку из автобиографии француза Don Balon.

Напомним, Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ. | soccernews.ru