Гризманн покинет "Атлетико" по окончании сезона

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн все-таки решил покинуть клуб.

Как сообщает твиттер клуба, француз объявил о своем решении на встрече с руководством "матрасников", объяснив свой уход желанием получить новый вызов в карьере.

Скорее всего, Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне". Напомним, что с июля этого года клаусула футболиста снизится с 200 миллионов евро до 120 миллионов.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. За это время он провел 256 матчей и забил 133 гола.

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