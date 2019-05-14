Гризманн покинет "Атлетико" по окончании сезона

5 Теги атлетико мадридантуан гризманн

Гризманн покинет "Атлетико" по окончании сезона

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн все-таки решил покинуть клуб.

Как сообщает твиттер клуба, француз объявил о своем решении на встрече с руководством "матрасников", объяснив свой уход желанием получить новый вызов в карьере.

Скорее всего, Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне". Напомним, что с июля этого года клаусула футболиста снизится с 200 миллионов евро до 120 миллионов.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. За это время он провел 256 матчей и забил 133 гола.

Читайте также: "Барселона" предложила "Атлетико" обменять Коутиньо на Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Он дождался именно того момента,когда это уже не уход, а побег крысы с корабля. Прям ждал как будто. Даже при трансферном бане, не было такой же ситуации как сейчас в Атлетико. Удачи Гризману, особенно если он действительно переходит в Барсу, а не за пределы Испании. Если в Барселону, то стоит ему пожелать таких же успехов и прогресса в карьере, какие есть сейчас, например у Коутиньо.

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Атлетико все следующем сезоне похоже будет не сильнее той же Валенсии,команда серьёзно скатится,Гризманну желаю найти для себя лучший вариант,жду в Мадриде.

Ответить
Крош
Крош

Сегодня читал,что он поддержит коллегу,который сделает каминг-аут.

Ответить
Крош
Крош

В каталонский балет собрался?

Ответить
Карыч
Карыч

Будет подавать мячи инопланетному.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов