Гризманн получил дисквалификацию на два матча

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн дисквалифицирован на два матча, сообщает L’Equipe.

Напомним, что Гризманн был удален с поля в матче против "Жироны" за то, что оскорбил главного арбитра встречи.

Ранее сообщалось, что Гризманну грозит дисквалификация до 12 матчей. | http://soccernews.ru