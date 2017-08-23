Гризманн получил дисквалификацию на два матча

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Гризманн получил дисквалификацию на два матча

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн дисквалифицирован на два матча, сообщает L’Equipe.

Напомним, что Гризманн был удален с поля в матче против "Жироны" за то, что оскорбил главного арбитра встречи.

Ранее сообщалось, что Гризманну грозит дисквалификация до 12 матчей. | http://soccernews.ru

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