Гризманн получил красную карточку за оскорбление арбитра

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн получил красную карточку в матче первого тура Примеры против "Жироны".

Как сообщает AS, 26-летний француз был удалён с поля за то, что назвал главного арбитра встречи Хуана Мартинеса Мунуэра говнюком.

Стоит отметить, что это первое удаление Гризманна во время его выступлений в чемпионате Испании. | http://soccernews.ru