Гризманн пообещал определиться с будущим до старта ЧМ-2018

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн пообещал определиться со своим будущим до старта Чемпионата Мира 2018 года.

"Да, всё будет определено до начала мундиаля" - сказал 27-летний француз в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, что к приобретению Гризманна близка "Барселона", однако не исключается, что нападающий продолжит выступать за "Атлетико".

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