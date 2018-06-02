Гризманн пообещал определиться с будущим до старта ЧМ-2018

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Гризманн пообещал определиться с будущим до старта ЧМ-2018

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн пообещал определиться со своим будущим до старта Чемпионата Мира 2018 года.

"Да, всё будет определено до начала мундиаля" - сказал 27-летний француз в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, что к приобретению Гризманна близка "Барселона", однако не исключается, что нападающий продолжит выступать за "Атлетико".

Не пропустите: Диего Коста высказался относительного возможного ухода Гризманна из "Атлетико". | http://soccernews.ru

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