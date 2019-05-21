Гризманн попадет на обложку ЛГБТ-журнала

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн дал интервью ЛГБТ-журналу Têtu.

Номер будет выпущен в продажу 22 мая. Интервью получило заголовок: "Гомофобия в футболе – хватит!"

Стоит отметить, что тираж журнала Têtu в прошлом году составил 50 000 экземпляров.

Напомним, что 28-летний Гризманн принял решение покинуть "Атлетико" по окончании нынешнего сезона. Интерес к нему проявляют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Сумма отступных в контракте форварда составляет 120 миллионов евро.

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