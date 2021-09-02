Гризманн попрощался с болельщиками "Барселоны"

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

Гризманн попрощался с болельщиками "Барселоны"Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн попрощался с болельщиками "Барселоны" после ухода из клуба.

"Дорогие кулес (болельщики "Барселоны"), я хочу попрощаться и поблагодарить вас за вашу привязанность. Я полностью выкладывался за эту футболку, я был предан этому великому клубу, и мне жаль, что я не смог получить больше удовольствия от вас, находящихся на трибунах, но я горжусь тем, что был одним из вас", – написал нападающий.

Напомним, что Гризманн перешел в "Барселону" в 2019 году за 120 миллионов евро.

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