Гризманн попрощался с Месси

Теги антуан гризманнбарселоналионель месси

Гризманн попрощался с МессиФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Французский форвард "Барселоны" Антуан Гризманн попрощался с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб.

"Единственное, что я могу сказать тебе, да и вообще каждый любитель футбола. Спасибо! 

Спасибо за все, что ты сделал в "Барселоне"! Для города, для клуба. Ты вы все изменил! Я уверен, что это не прощание и будет возможность увидеть тебя позже. Что твои пути с "Барселоной" снова пересекутся.

Желаю тебе всего наилучшего, чтобы ты и твоя семья были счастливы. Очень немногие знают, что значит быть Месси, и ты был для меня примером во всех смыслах", – написал Гризманн в своем инстаграме.

Также не пропустите: "Манчестер Сити" и "Челси" не претендовали на Месси. | http://soccernews.ru
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