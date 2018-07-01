Гризманн порассуждал о перспективах сборной Франции выиграть ЧМ-2018

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн порассуждал о перспективах своей команды выиграть ЧМ-2018.

"Если мы будем играть в следующих матчах так же как с Аргентиной, то, несомненно, у нас есть все шансы на победу в турнире. Но следующие матчи будут также очень сложными. Мы уверены в себе и показали свою мощь, поэтому можно сказать, что у нас собралась отличная команда" - сказал Гризманн.

Напомним, что в 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Франции сыграет с Уругваем.

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