Гризманн посетил матч чемпионата Испании по баскетболу

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Гризманн посетил матч чемпионата Испании по баскетболу

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн присутствовал на баскетбольном матче каталонского клуба с мадридским "Реалом".

Встреча завершилась в пользу "сине-гранатовых"  83:63.

В чемпионате Испании футбольный клуб "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице. 

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