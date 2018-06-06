Гризманн поставил "Барселоне" условия по зарплате

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Гризманн поставил "Барселоне" условия по зарплатеФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поставил каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании, условия по своей возможной зарплате.

Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний нападающий "матрасников" уведомил "сине-гранатовых", что хотел бы получать на "Камп Ноу" не менее 20-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, "Барса" готова предложить французу оклад размером в 18 миллионов евро в год, а "Атлетико" готов с ним продлить контракт на условиях 25-ти миллионов евро за сезон.

Также читайте: Дембеле высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru

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