Гризманн поставил "Барселоне" условия по зарплате

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поставил каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании, условия по своей возможной зарплате.

Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний нападающий "матрасников" уведомил "сине-гранатовых", что хотел бы получать на "Камп Ноу" не менее 20-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, "Барса" готова предложить французу оклад размером в 18 миллионов евро в год, а "Атлетико" готов с ним продлить контракт на условиях 25-ти миллионов евро за сезон.

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