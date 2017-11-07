Гризманн поставил условие "Барселоне"

Теги антуан гризманнбарселонаатлетико мадридлуис суареслионель мессиусман дембеле

Гризманн поставил условие "Барселоне"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поставил условие каталонской "Барселоне", информирует Diario Gol.

По сведениям источника, 26-летний нападающий "матрасников" будет готов перебраться в стан "сине-гранатовых", если там ему будет гарантировано стабильное место в основном составе команды. Вполне очевидно, что такое условие француза "ударит" по Луису Суаресу, который никак не может выйти на свой прежний высокий уровень игры, так как позиции двух других игроков атаки в "Барсе" Лионеля Месси и Усмана Дембеле выглядят на порядок прочнее: первого - ввиду его игры и статуса, а второго - по причине суммы, уплаченной за него.

Напомним, "Барселона" может подписать Гризманна уже в январе. | soccernews.ru

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