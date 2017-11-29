Гризманн потребовал от "Барселоны" гарантий его приобретения летом

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Гризманн потребовал от "Барселоны" гарантий его приобретения летомФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн потребовал от каталонской "Барселоны", которая заинтересована в его приобретении, гарантий его трансфера в летнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, 26-летний нападающий "матрасников" желает определиться со своим будущим до окончания текущего сезона. Поэтому он уже обратился к "сине-гранатовым", которых он рассматривает приоритетным местом для продолжения своей карьеры, с требованием предоставить гарантии того, что летом клуб выплатит за него 100 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" мог купить Гризманна четыре года назад. | soccernews.ru

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