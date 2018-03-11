Гризманн поучаствовал в 10 из последних 11 голах "Атлетико"

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетико" крупно победил "Сельту" (3:0).

В этом поединке французский нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн забил гол и отметился результативной передачей.

Стоит отметить, что 26-летний поучаствовал в 10 (8 мячей и отдал 2 голевых паса) из последних 11 голах "Атлетико" в Ла Лиге.

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