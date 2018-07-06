Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился голевой передачей в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Уругвая (1:0, второй тайм).

В конце первого тайма форвард навесил со штрафного и Рафаэль Варан точно пробил головой.

Стоит отметить, что Гризманн поучаствовал в 11 голах сборной Франции в последних 10 матчах на крупных турнирах - чемпионатах мира и Европы.

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