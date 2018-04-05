Гризманн поучаствовал в 17 голах "Атлетико" в последних 11 матчах

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Гризманн поучаствовал в 17 голах "Атлетико" в последних 11 матчах

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн забил гол в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Спортинга" (2:0, перерыв).

Стоит отметить, что форвард принял участие в 17 голах "Атлетико" (13 мячей и 4 голевых паса) в последних 11 матчах.

Всего в этом сезоне на счету 27-летнего Гризманна 24 гола и 11 результативных передач в 39 поединках.

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