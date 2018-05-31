Гризманн повеселился с мамой Погба

Теги францияантуан гризманнполь погба

Гризманн повеселился с мамой Погба

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн побывал в гостях у своего соотечественника Поля Погба.

Форвард весело провел время в компании мамы Погба Йео.

Видео: Танцы Гризманна и Йео Погба.

Напомним, что Гризманн и Погба вызваны в сборную Франции для участия в Чемпионате Мира-2018.

Не пропустите: Гризманн примет решение о своем будущем в ближайшие дни. | http://soccernews.ru

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