Гризманн повторил личный антирекорд в матче с "Осасуной"

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн повторил личный антирекорд в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (2:2), сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист коснулся мяча всего 30 раз за матч, что стало повторением его худшего показателя, который он установил в 2015 году в матче с "Гранадой".

Напомним, что 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" нынешним летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро.

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