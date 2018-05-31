Гризманн примет решение о своем будущем в ближайшие дни

Теги антуан гризманнатлетико мадрид

Гризманн примет решение о своем будущем в ближайшие дниФорвард "Атлетико" Антуан Гризманн примет решение о своем будущем в начале июля.

По данным источника, после этого француз полностью сосредоточится на выступлениях за сборную на Чемпионате Мира-2018.

Напомним, что контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до 2022 года. Летом сумма отступных за игрока снизится с 200 миллионов евро до 100. 

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