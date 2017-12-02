Гризманн принёс "Атлетико" волевую победу над "Реал Сосьедадом"

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Гризманн принёс "Атлетико" волевую победу над "Реал Сосьедадом"

В рамках 14-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на своём поле с большим трудом переиграл "Реал Сосьедад".

"Атлетико" – "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Виллиан Жозе, 29 (пенальти) - 0:1, Филипе Луис, 63 - 1:1, Гризманн, 88 - 2:1.

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Филипе Луис, Сауль, Парти, Коке, Габи, Корреа (Феррейра Карраско, 70), Гризманн (Фернандес, 90), Гамейро (Торрес, 70).

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Родригес, Одриосола, Мартинес, Сурутуса, Субельдия, Прието (Каналес, 70), Ильярраменди, Ойарсабаль (Вела, 90), Виллиан Жозе.

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