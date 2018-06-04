Гризманн принял решение по своему будущему

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, наконец, принял решение по своему будущему, информирует ABC.

Так, по сведениям источника, 27-летний нападающий "матрасников" решил остаться на "Ванда Метрополитано" и продлить действующий контракт с клубом. По новому соглашению зарплата француза вырастет до 25-ти миллионов евро в год, что на 10 миллионов евро меньше, нежели ему была готова платить каталонская "Барселона".

Напомним, "Барселоне" грозит серьезное наказание из-за Гризманна. | soccernews.ru