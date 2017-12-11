Гризманн принял твердое решение по своему будущему

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Гризманн принял твердое решение по своему будущемуФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн принял твердое решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний нападающий уведомил своих представителей, чтобы те не выходили на контакт с заинтересованными в нем клубами, так как по окончанию текущего сезона он намерен стать игроком каталонской "Барселоны". При этом француз заинтересован в том, чтобы его переход в стан "сине-гранатовых" не затянулся и был официально оформлен уже в начале лета.

Напомним, "Атлетико" узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. | soccernews.ru

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