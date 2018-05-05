Гризманн: "Пришло моё время выиграть трофей"

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Гризманн: "Пришло моё время выиграть трофей"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн надеется, что в финале Лиги Европы ему удастся прервать свою трофейную засуху.

"Пришло моё время выиграть трофей. Нам нужно собраться и победить в этом финале. Мы постараемся сделать всё правильно и выиграть Лигу Европы. Дойти до финала было очень сложно, но мы бились за это в каждом матче" - цитирует 27-летнего француза Goal.com.

Отметим, что Гризманну пока удалось стать обладателем только Суперкубка Испании в 2014 году.

Напомним, что в финале Лиги Европы "Атлетико" сыграет с "Марселем".

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