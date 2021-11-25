Гризманн признал закономерность поражения "Атлетико" от "Милана"

Фото твиттер Антуана Гризманна

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался после матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Милана".

"Матрасники" дома проиграли со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 87-й минуте.

"Всё сложилось не лучшим образом. Соперник хорошо изучил нас, а мы в последние 20 минут действовали безрассудно. Но хуже всего, конечно, это результат. Таков футбол, и мы не перестанем бороться. Я верю в нашу команду.

Лига Чемпионов - сложный турнир. "Милан" превзошёл "Атлетико" во всём, однако впереди у нас ещё одна игра, и мы должны прибавлять", - цитирует Гризманна Marca.

Перед заключительным туром "Атлетико" занимает последнее место в группе ЛЧ, однако всё равно сохраняет шансы выйти в плей-офф турнира.

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