Гризманн признался, что не знает, как идти в обводку

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн на презентации новых бутс от Puma рассказал, что не знает, как обводить.

"Я не знаю, как обводить. Я предпочитаю делать одно-два касания на скорости. Я люблю выкатывать мяч в свободное пространство и просто пробивать по воротам", - сказал Гризманн.

Француз перешел этим летом из "Атлетико" в "Барселону" за 120 миллионов евро. В 11 матчах Примеры игрок отметился 4 голами и 4 ассистами.

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