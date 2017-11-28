Гризманн признан автором лучшего гола 5-го тура Лиги Чемпионов

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн признан автором лучшего гола пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что 26-летний француз поразил ворота "Ромы" ударом "ножницами" - этот гол набрал на официальном сайте УЕФА 33 процента голосов.

Видео: Шедевральный гол Гризманна

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