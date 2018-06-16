Гризманн признан лучшим игроком матча Франция - Австралия

Нападающий Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Франции и Австралии.

Форвард "Атлетико" провёл на поле 70 минут и забил один гол, реализовав пенальти.

Напомним, что "трёхцветные" в итоге победили со счётом 2:1.

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