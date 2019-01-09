Гризманн признан лучшим игроком Примеры в декабре

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Гризманн признан лучшим игроком Примеры в декабре
Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал лучшим игроком месяца в чемпионате Испании, сообщает официальный сайт Примеры.

В декабре он провел четыре матча в Ла Лиге, забил четыре мяча и отдал один голевой пас.

Приз футболисту будет вручен 13 декабря перед началом матче с "Леванте".

Всего в нынешнем сезоне 27-летний Гризманн провел за "Атлетико" 25 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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