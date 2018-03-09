Гризманн признан лучшим игроком Примеры в феврале

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам февраля, сообщает официальный сайт турнира.

В течение минувшего месяца 26-летний француз принял участие в пяти матчах чемпионата, в которых забил восемь голов и сделал два ассиста.

Всего в этом сезоне Гризманн сыграл за "Атлетико" 35 поединков, забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.

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