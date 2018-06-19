Гризманн продлил контракт с "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Антуаном Гризманном.

27-летний француз заключил с "матрасниками" соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2022 году.

Зарплата футболиста по новому контракту, а также сумма отступных пока остаются неизвестными.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 209 матчей и забил 112 голов.

Не пропустите: Гризманн о решении остаться в "Атлетико": "Просто доверился своему сердцу". | http://soccernews.ru