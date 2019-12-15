Гризманн прокомментировал матч с "Реал Сосьедадом"

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Гризманн прокомментировал матч с "Реал Сосьедадом"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал ничейный матч 17-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом" (2:2). Об этом сообщает Marca.

Отметим, что в этой встрече футболист отметился голом.

"Оба клуба играли на победу, поэтому матч понравился фанатам. Спорного момента против Пике в концовке я не видел", - сказал Гризманн.

"Барселона" с 35 баллами занимают 1 место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре каталонцы встретятся с мадридским "Реалом".

В этом сезоне француз участвовал в 15 матчах, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами.

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