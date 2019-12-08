Гризманн прокомментировал победу в матче с "Мальоркой"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн после победного матча с "Мальоркой" (5:2) высказался о результатах команды. Об этом сообщает AS.



"Мы становимся все лучше с каждым днем, связь между футболистами крепнет. У Лео вчера был особенный день, мы поддержали его. Я рад, что смог помочь "Барселоне" победить. Теперь мы сосредоточены на матче Лиги Чемпионом, который мы хотим выиграть", - сказал Гризманн.



Напомним, что в этой встрече француз открыл счет на 7-й минуте.

После 16 туров Ла Лиги "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

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