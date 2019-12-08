Гризманн прокомментировал победу в матче с "Мальоркой"

Теги антуан гризманнбарселоналионель месси

Гризманн прокомментировал победу в матче с "Мальоркой"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн после победного матча с "Мальоркой" (5:2) высказался о результатах команды. Об этом сообщает AS.

"Мы становимся все лучше с каждым днем, связь между футболистами крепнет. У Лео вчера был особенный день, мы поддержали его. Я рад, что смог помочь "Барселоне" победить. Теперь мы сосредоточены на матче Лиги Чемпионом, который мы хотим выиграть", - сказал Гризманн.

Напомним, что в этой встрече француз открыл счет на 7-й минуте.

После 16 туров Ла Лиги "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

А еще: Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Погребняка принес "Уралу" победу в гостевом матче с "Крыльями Советов"

Дубль Погребняка принес "Уралу" победу в гостевом матче с "Крыльями Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 15 34
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 15 34
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
7 Валенсия Валенсия 16 26
8 Хетафе Хетафе 15 24
9 Гранада Гранада 16 24
10 Осасуна Осасуна 15 22
11 Леванте Леванте 16 20
12 Вильярреал Вильярреал 16 19
13 Бетис Бетис 15 19
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
15 Алавес Алавес 16 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 16 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 16 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов