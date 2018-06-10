Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал слухи о своем будущем.

" Испанские СМИ объявили, что я остаюсь? Месяц назад они писали, что я ухожу, теперь они заявляют, что я остаюсь. Следовательно, средства массовой информации не ведают информацией. Посмотрим, я пока не делал заявлений ", - приводит слова 27-летнего нападающего "матрасников" Le 10 Sport.

Главным претендентом на Гризманна называется каталонская "Барселона".

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