Гризманн прокомментировал смену имиджа Неймаром

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал смену имиджа своим товарищем из ПСЖ Неймаром.

Так, в своем инстаграме 26-летний нападающий "матрасников" написал: "Похож на Озуна", намекнув бразильцу на его сходство с известным певцом из Пуэрто-Рико.

Напомним, Неймар решил остаться в ПСЖ. | soccernews.ru