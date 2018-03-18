Гризманн прокомментировал смену имиджа Неймаром

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Гризманн прокомментировал смену имиджа НеймаромФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал смену имиджа своим товарищем из ПСЖ Неймаром.

Так, в своем инстаграме 26-летний нападающий "матрасников" написал: "Похож на Озуна", намекнув бразильцу на его сходство с известным певцом из Пуэрто-Рико.

Напомним, Неймар решил остаться в ПСЖ. | soccernews.ru

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